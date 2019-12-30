В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Законопроект обсудят в Госдуме.

Депутат партии ЛДПР предложил снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщила "Российская газета" 21 января.

Согласно пояснительной записке к инициативе, дополнительную меру поддержки окажут мужчинам от 60 лет, у которых есть четыре и более детей, в том числе усыновленных. При этом они должны были быть рождены в одном браке от женщины, достигшей 55 лет.

По мнению депутата, именно такие семьи и принимают непосредственное личное участие в демографической ситуации в стране. Кроме того, считает Иванов, это может стать дополнительным стимулом для создания многодетных семей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России разрешат тратить материнский капитал по-новому.

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