Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана властей Швеции

Спикер ГД рассказал о ситуации, которая произошла в Курбан-байрам в Стокгольме.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил на пленарном заседании в нижней палате парламента от 28 июня коллегам завтрашнему дню подготовить проект постановления по поводу осуждении действий властей Швеции, которые допустили в Стокгольме сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам.

Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана... Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

Парламентарий считает, что депутаты не должны оставаться в стороне от этой темы, поскольку европейские страны в настоящее время посягают на основополагающие права граждан. Вячеслав Володин добавил, что Европа нарушает права верующих мусульман в праздничных для них день. Такие действия в ГД РФ сочли недопустимыми. Политик не понимает, как возможны такие мероприятия в "просвященной Европе". Напомним, что стокгольмская полиция разрешила активистам проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ