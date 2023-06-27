Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов

Нарушившим закон коллекторам, сотрудникам кредитных учреждений и микрофинансовых организаций будет выписан штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы РФ приняли в III чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов при взыскании долгов. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Инициатива предполагает, что нарушившим закон коллекторам, сотрудникам кредитных учреждений и микрофинансовых организаций будет выписан штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

По словам председателя Госдума Вячеслава Володина, за коллекторскими агентствами стоит достаточно правонарушений, чтобы отреагировать на жалобы граждан.

Жалоб большое количество, поэтому мы принимаем решение об уголовной ответственности, которой ранее не было в отношении незаконной деятельности коллекторов и коллекторских агентств. Это очень серьезные шаги по наведению порядка в сфере коллекторской деятельности. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Ранее мы сообщили о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о племенном животноводстве.

Видео: Telegram / Дума ТВ