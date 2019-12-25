Госдума приняла в первом чтении законопроект о племенном животноводстве

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в Федеральном законе "О племенном животноводстве". Его автором стал депутат от Ленинградской области Сергей Яхнюк.

Утром во вторник, 27 июня, был опубликован документ, согласно которому Госдума приняла в первом чтении инициативу об изменении в Федеральном законе "О племенном животноводстве" от депутата Ленинградской области Сергея Яхнюка.

Законопроект, по словам Яхнюка, предполагает целый пакет мер, которые будут направлены на создание условий использования племенными хозяйствами передового зарубежного племенного материала. Так, предполагается активное развитие конкурентоспособного отечественного племенного животноводства.

Центральной частью законопроекта стал пункт об экспертизе импортной племенной продукции. Депутат Яхнюк предлагает осуществлять импорт племенной продукции только в случае подтверждения её племенной ценности.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти проверили более 70 несанкционированных пляжей.

Фото: lenobl.er.ru