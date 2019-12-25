Спасатели Ленобласти проверили более 70 несанкционированных пляжей

Из-за установившейся жаркой погоды многие люди проводят выходные у водоёмов, в том числе, небезопасных.

Спасатели Ленинградской области продолжают патрулировать несанкционированные места отдыха в 47 регионе. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

На несанкционированных пляжах Ленобласти, а их в регионе более 70, работают спасатели. На прошедших выходных они осмотрели пляжи у озер Отрадное, Снетковское, Нестеровское, Медное, Судаковское, у карьеров в поселках Шапки и Шамокшах, а также у берегов рек Волхов, Свирь, Тихвинка.

Кроме контроля за ситуацией, спасатели рассказывают отдыхающим о соблюдении правил безопасности, например, о том, что нельзя оставлять детей без присмотра или находиться в воде в нетрезвом виде, но главное – рекомендовали отдыхать на оборудованных для отдыха пляжах.

Также спасатели напомнили о том, что в Ленобласти действует особый противопожарный режим. Из-за жаркой и сухой погоды посещение лесов запрещено.

Ранее сообщалось, что туристка из Новосибирска подожгла базу отдыха в Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО