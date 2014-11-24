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Туристка из Новосибирска подожгла базу отдыха в Ленобласти
Сегодня, 8:54
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Туристка из Новосибирска подожгла базу отдыха в Ленобласти

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Женщину задержали. Материальный ущерб гостинице составил 1,7 млн рублей.

В четверг, 22 июня, в посёлке Раздольный Ленобласти жительница Новосибирска совершила умышленный поджог на территории базы отдыха. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Полиция задержала 54-летнюю туристку, которая, по версии следствия, подожгла в гостинице коридор. Материальный ущерб составил 1,7 млн рублей.

 Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее мы сообщили о том, что водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в деревне Гостилицы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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