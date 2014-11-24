Туристка из Новосибирска подожгла базу отдыха в Ленобласти

Женщину задержали. Материальный ущерб гостинице составил 1,7 млн рублей.

В четверг, 22 июня, в посёлке Раздольный Ленобласти жительница Новосибирска совершила умышленный поджог на территории базы отдыха. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Полиция задержала 54-летнюю туристку, которая, по версии следствия, подожгла в гостинице коридор. Материальный ущерб составил 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее мы сообщили о том, что водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в деревне Гостилицы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)