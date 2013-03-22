Водитель мотоцикла погиб при столкновении с иномаркой в деревне Гостилицы

Транспортное средство не было зарегистрировано.

В воскресенье, 18 июня, на 22 км а/м "Петергоф-Кейкино" случилось ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 38-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Promax Sport 5-Seriec Lite, двигаясь по улице Комсомола при повороте на трассу "Петергоф-Кейкино" не предоставил преимущество и совершил столкновение с Citroen Berlingo под управлением собственника-пенсионера 1968 года рождения.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Пассажир иномарки 1968 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом челюсти, параорбитальной гематомой слева, в состоянии средней тяжести.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД России по Ломоносовскому району.

Ранее мы сообщили о том, что 16-летняя пассажирка ВАЗ находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Ленобласти.

Фото: Pxhere