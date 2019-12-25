  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
16-летняя пассажирка ВАЗ находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Ленобласти
Сегодня, 10:17
84
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

16-летняя пассажирка ВАЗ находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Ленобласти

0 0

За рулём машины находился 17-летний юноша без прав. Он также пострадал, но находится в удовлетворительном состоянии.

В воскресенье, 18 июня, в деревне Лопухинка Ломоносовского района произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, 17-летний ВАЗ без прав, двигаясь по Советской улице, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате аварии водитель был госпитализирован в удовлетворительном состоянии с разрывом межпальцевого пространства между 2-3 пальцами правой кисти. Также в салоне находила 16-летняя пассажирка. Она доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба, ссадиной лобной области, ссадиной спины, компрессионным переломом позвонков, в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на МКАД произошло ДТП с участием трех лосей.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии