В Госдуме прокомментировали ухудшение отношений между Украиной и Польшей из-за героизации преступников в Киеве.

Варшаве следует наградить лидера киевского режима Владимира Зеленского "орденом Иуды" как предателя и неонациста. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Макс председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам на историческую параллель. Законодатель из России обратил внимание на то, что власти с Банковой улицы уничтожают памятники Владимиру Ленину, хотя именно этот политический деятель создал Украину.

Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры - такой и он сам. Предатель и неонацист. Неонацистскому режиму Ленин не подошел. Несмотря на все его заслуги, их выбор пал на Мазепу как основателя Украины. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Российский депутат напомнил, что мировому сообществу Иван Мазепа известен в истории как предатель, которого предала анафеме Русская православная церковь. Также император Пётр I учредил для него орден Иуды. Надпись там гласила "Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится".

Ранее Польша лишила Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена "Белого орла".

Володин сообщил о вступающих в силу новых законов в июле.

Фото: Макс / Вячеслав Володин