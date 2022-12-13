Володин отметил необходимость создания новой международной организации вместо СЕ

В ГД уверены в деградации мировых институтов после распада СОветского Союза.

По мнению председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина, институты Совета Европы "прогнили" и больше не могут объединять его международных участников, поэтому депутаты в Москве предлагают подумать о создании новой всемирной площадки по аналогии с СЕ. На пленарном заседании в нижней палате парламента спикер ГД отметил, что СЕ создавалась еще в 1949 году, когда фиксировался многополяный мир, а страны имели друг к другу уважение.

Взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств, суверенных государств, уважение культуры, традиций, истории, языка - легли бы в основу работы и существования новой организации. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

По словам политика, после распада СССР мир стал однополярным, а ранее созданные международные структуры постепенно стали деградировать. Володин уверен в том, что в большинстве случаев они обслуживают исключительно интересы Запада и конкретно Вашингтона.

Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на "Северных потоках".

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ