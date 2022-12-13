Володин призвал подсчитать ущерб от взрывов на "Северных потоках"

Спикер ГД РФ рассказал о важности привлечь ответственных к теракту.

Председатель российской Государственной Думы в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента Вячеслав Володин призвал коллег из профильного комитета ГД подсчитать ущерб от взрывов на "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. По мнению политика, требуется взыскать с виновных в организации диверсии ущерб компании "Газпром" и экологической обстановке в регионе. Сегодня днем депутаты приняли проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

Уважаемые коллеги, давайте возьмем посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим. Потому что кто-то если думает, невозможно взыскать, – это не так. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что террористические произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.

Госдума приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ