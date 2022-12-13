Госдума приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах

Согласно пакету законопроектов жители новых регионов будут получать пособия и льготы по российским законам.

Госдума России приняла во II и III чтениях законы о пенсиях и соцобеспечении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение было принято на заседании ведомства.

Отмечается, что согласно данному пакету законопроектов жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.

По словам члена Комитета по труду и соцполитике Светланы Бессараб, во всех новых регионах открыты отделения Социального фонда. Начиная с 1 марта, созданные комиссии будут заниматься вопросами перерасчета начисления пенсионных выплат.

Ранее Володин заявил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно.

Видео: Дума ТВ