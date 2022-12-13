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Володин: более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно

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По его словам, часть уехавших россиян продолжает работу за рубежом из-за ухода предприятий из страны.

Более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

По его словам, часть уехавших россиян продолжает работу за рубежом из-за ухода предприятий из страны. Он подчеркнул, что за границей специалистов начинают вербовать и заставляют выступать против своей страны.

Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о "Северных потоках"

Видео: Дума ТВ

Теги: it-специалисты, вячеслав володин, госдума, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:33

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