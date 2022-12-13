Володин: более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно

По его словам, часть уехавших россиян продолжает работу за рубежом из-за ухода предприятий из страны.

Более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

По его словам, часть уехавших россиян продолжает работу за рубежом из-за ухода предприятий из страны. Он подчеркнул, что за границей специалистов начинают вербовать и заставляют выступать против своей страны.

Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о "Северных потоках"

Видео: Дума ТВ