Володин: более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно

Более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.
По его словам, часть уехавших россиян продолжает работу за рубежом из-за ухода предприятий из страны. Он подчеркнул, что за границей специалистов начинают вербовать и заставляют выступать против своей страны.
Предаст - значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно - есть возможность работать здесь.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Володин заявил, что Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о "Северных потоках"
Видео: Дума ТВ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь ----- https://paply.org/konan