В Госдуме почтили память жертв ВОВ минутой молчания.

Происходящее на территории Украины является следствием поддержки нацистской идеологии со страны коллективного Запада, Вашингтона и Брюсселя. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента страны сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Нацизм поднял голову. Всё то, что происходит на Украине - это следствие поддержки нацистской идеологии Вашингтоном и Брюсселем. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал одной из ключевых тему запрета проверок бизнеса на слушаниях по МСП.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ