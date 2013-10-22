  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:39
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин назвал происходящее на Украине следствием поддержки нацизма Западом

0 0

В Госдуме почтили память жертв ВОВ минутой молчания.

Происходящее на территории Украины является следствием поддержки нацистской идеологии со страны коллективного Запада, Вашингтона и Брюсселя. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента страны сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. 

Нацизм поднял голову. Всё то, что происходит на Украине - это следствие поддержки нацистской идеологии Вашингтоном и Брюсселем.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал одной из ключевых тему запрета проверок бизнеса на слушаниях по МСП.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вов, вячеслав володин, госдума, минута молчания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии