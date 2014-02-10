Володин назвал одной из ключевых тему запрета проверок бизнеса на слушаниях по МСП

Спикер ГД России рассказал о работе по малому и среднему бизнесу.

Тема запрета на проверки бизнеса в России должна стать одной из ключевых на осенних парламентских слушаниях по малому и среднему бизнесу, поэтому на них следует пригласить руководство правоохранительных органов и контрольно-надзорных ведомств страны, Генеральной прокуратуры. Такое мнение на пленарном заседании в нижней палате парламента от 20 июня высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Кто-то не слышит. У нас с вами осенью, в октябре, пройдут большие парламентские слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства. Ровно в отношении них проводятся эти проверочные мероприятия. Есть предложение на большие парламентские слушания пригласить.... Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик напомнил коллегам о том, что в текущем созыве Госдумы впервые сформирован профильный комитет по малому и среднему предпринимательству для того, чтобы фиксировать подобные факты. В парламенте напомнили, что решения по проверкам исходят от главы государства Владимира Путина. По мнению Володина, президент России рассказал о том, как должны вести те должностные лица, которые "уже достали со своими проверками".

Володин провел встречу с премьер-министром Кубы.

Фото и видео: Дума ТВ