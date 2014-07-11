Он отметил, что отношения двух стран успешно развиваются на принципах доверия, дружбы и взаимопомощи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Володин отметил, что отношения двух стран успешно развиваются на принципах доверия, дружбы и взаимопомощи. Во время встречи стороны обсудили вопросы развития отношений в рамках парламентского измерения. Спикер Госдумы отметил, что в основе укрепления сотрудничества России и Кубы лежит активная работа глав государств.

Ранее Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов.

Видео: Дума ТВ