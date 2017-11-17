Володин предложил обратиться к правительству по проверкам магазинов вейпов

Депутат рассказал о том, что предложение будет направлено в правительство России.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании от 13 июня предложил депутатам взять на контроль выполнение закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также открытой раскладки товара в регионах страны. Он предложил коллегам обратиться в правительство с инициативой по организации проверок магазинов вейпов. Обращение с членам кабинета министров будет подготовлено профильными комитетами нижней палаты парламента в сфере охраны здоровья, безопасности и по экономической политике.

Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы.... Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

В пресс-службе Госдумы России добавили, что проблема выявилась в ходе работы депутатов в регионах России, где по-прежнему продолжают размещать товар в открытых витринах и продавать его подросткам. Вячеслав Володин уверен в том, что торговцы и владельцы магазинов должны понимать, что речь идет о здоровье поколения, поэтому должны убрать вейпы из раскладок, прекратить их рекламу и продажу несовершеннолетним.

Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ