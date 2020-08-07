Володин прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции

Спикер ГД находится в Турции с рабочим визитом.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володи прибыл в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Турцию для участия в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония пройдет в столице республики Анкаре. пресс-служба Государственной Думы России

Спикер российской нижней палаты парламента представит Россию на церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана по поручению главы государства Владимира Путина. Ранее единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) в Турции был переизбран президентом. Политик набрал свыше 52% голосов избирателей во втором туре голосования. Он обогнал своего основного оппонента от оппозиционной партии. Кемаль Кылычдароглу набрал только 47,82% голосов.

Эрдоган официально вступил в должность президента.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ