Эрдоган на инаугурации официально вступил в должность президента Турции на пятилетний срок

Президенту вручили протокол Высшего избирательного совета о победе на выборах главы государства.

Турецкий президент Реджепу Тайипу Эрдогану вручен протокол Высшего избирательного совета о победе его кандидатуры во втором туре президентских выборов в стране. Сразу после этой торжественной церемонии местный политик принес присягу в Великом национальном собрании (парламенте). На текущий момент глава государства официально выступил в должность на новый срок. Добавим, что протокол о победе Эрдогана был вручен главой Партии националистического движения и старейший депутатом Девлетом Бахчели. Напомним, что единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции. Ему удалось набрать свыше 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного блока "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу получил только 47,82% голосов.

Орбан заявил, что победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок газа РФ в Венгрию.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan