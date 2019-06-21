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Орбан заявил, что победа Эрдогана на выборах дает гарантии поставок газа РФ в Венгрию

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Премьер Венгрии оценил работу "Турецкого потока".

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в Турции обеспечивает Венгрии гарантии того, что российский газ по-прежнему будет нормально поступать по трубопроводу "Турецкий поток". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местной радиостанции Kossuth премьер-министр Виктор Орбан.

Чиновник заметил, что европейская страна получает сейчас российский газ только по южному маршруту через Турцию. Виктор Орбан не исключил,что если бы на президентских выборах победил проамериканский лидер и основной оппонента действующего президента Турции Кемаль Кылычдароглу, то российский природный газ мог бы не дойти до Будапешта. Также проблемы могли фиксироваться с открытием государственных границ для миллионов беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока, которые уже летом 2023 года могли бы стоять у границ Венгрии. Виктор Орбан признался, что воспринял победу Эрдогана на выборах с "огромным облегчением", так как его коллега может выступить посредником в мирном урегулировании украинского кризиса, как ранее это сделал в заключении зерновой сделки.

Венгрия не воюет с Россией, заявил Орбан.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, газ, президентские выборы, реджеп тайип эрдоган, турецкий поток, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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