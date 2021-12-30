Володин назвал мятеж 24 июня "маршем тщеславия"

Спикер ГД оценил действия Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал вооруженный мятеж 24 июня "маршем тщеславия". Парламентарий в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента от 27 числа отметил, что если бы основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, возглавивший бойцов, думал о своей стране, то он никогда бы "на этот поступок не решился".

Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Поэтому мы с вами должны это понимать. Это марш тщеславия был. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик полагает, что страны коллективного Запада навязывают концепцию тщеславия и гордыни, а местные политтехнологи и блогеры заставляют граждан любоваться собой, формировать качества в духе принципа "ты лучший, и думай только о себе"

Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ