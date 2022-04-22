Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Спикер ГД РФ оценил ситуацию с вооруженным мятежом и оценку ее со стороны общества.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин попросил главу профильного комитета нижней палаты парламента страны по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать ситуацию и установить, кто пытался вылететь из России в свете событий, которые произошли в минувшие выходные. Депутат пояснил, что оставление государства в сложный период может быть наказуемо. Особенно это касается чиновников и государственных служащих.

Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал происходящее на Украине следствием поддержки нацизма Западом.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ