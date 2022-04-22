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Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

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Спикер ГД РФ оценил ситуацию с вооруженным мятежом и оценку ее со стороны общества.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин попросил главу профильного комитета нижней палаты парламента страны по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать ситуацию и установить, кто пытался вылететь из России в свете событий, которые произошли в минувшие выходные. Депутат пояснил, что  оставление государства в сложный период может быть наказуемо. Особенно это касается чиновников и государственных служащих.

Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал происходящее на Украине следствием поддержки нацизма Западом.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: василий пискарев, вячеслав володин, госдкмк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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