Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин попросил главу профильного комитета нижней палаты парламента страны по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать ситуацию и установить, кто пытался вылететь из России в свете событий, которые произошли в минувшие выходные. Депутат пояснил, что оставление государства в сложный период может быть наказуемо. Особенно это касается чиновников и государственных служащих.
Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности.
Вячеслав Володин, спикер ГД РФ
Володин назвал происходящее на Украине следствием поддержки нацизма Западом.
Фото и видео: Telegram / Дума ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все