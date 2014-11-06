Володин назвал планы ЕС по российским активам грабежом и пообещал ответ

Спикер Госдумы заявил, что за воровство "придется платить не только тем, кто принимает решения, но и будущим поколениям".

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин резко осудил инициативу ряда стран ЕС по использованию замороженных российских активов, назвав её "нарушением международного права, воровством и открытым грабежом". В своем Telegram-канале спикер предупредил, что Россия будет требовать возврата "украденного" с процентами.

За подобные решения придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Он также предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и активов у инициаторов таких решений "в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации". Парламентарий напомнил, что 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу использования российских активов. Володин заявил, что европейские лидеры, по его мнению, "остались в Средневековье, несмотря на то, что живут в XXI веке".

Фото: duma.gov.ru