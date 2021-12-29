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Володин: США хотят лояльного и управляемого ими президента РФ
Сегодня, 8:12
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Володин: США хотят лояльного и управляемого ими президента РФ

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Вашингтон не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной, считает спикер ГД.

Американские экономические ограничения против России направлены не против президента страны Владимира Путина, а против выбора граждан. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден не исключает введения санкций в отношении своего российского коллеги в случае "вторжения" РФ на Украину.

Володин считает, что Вашингтон открыто заявил, чего добивается – лояльного и управляемого ими президента России.

Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа РФ. США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он добавил, такие высказывания носят враждебный характер для России, "что стало очевидно всем". 

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину.

Фото: kremlin.ru

Теги: антироссийские санкции, владимир путин, вячеслав володин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:30

Володин привык воровать прикрываясь народом . Пусть за себя отвечает . Мне например плевать на наше воровское правительство . Тот же Путин , разослал своих ученичков по всей России , а они и рады обваровывать народ и проводить реформы в свои карманы , типа Беглова . Город стонет от снега и соли , а он всё улыбается .

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