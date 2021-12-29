Володин: США хотят лояльного и управляемого ими президента РФ

Вашингтон не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной, считает спикер ГД.

Американские экономические ограничения против России направлены не против президента страны Владимира Путина, а против выбора граждан. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден не исключает введения санкций в отношении своего российского коллеги в случае "вторжения" РФ на Украину.

Володин считает, что Вашингтон открыто заявил, чего добивается – лояльного и управляемого ими президента России.

Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа РФ. США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он добавил, такие высказывания носят враждебный характер для России, "что стало очевидно всем".

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину.

Фото: kremlin.ru