Володин: США хотят лояльного и управляемого ими президента РФ

Американские экономические ограничения против России направлены не против президента страны Владимира Путина, а против выбора граждан. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден не исключает введения санкций в отношении своего российского коллеги в случае "вторжения" РФ на Украину.
Володин считает, что Вашингтон открыто заявил, чего добивается – лояльного и управляемого ими президента России.
Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа РФ. США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Он добавил, такие высказывания носят враждебный характер для России, "что стало очевидно всем".
Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Володин привык воровать прикрываясь народом . Пусть за себя отвечает . Мне например плевать на наше воровское правительство . Тот же Путин , разослал своих ученичков по всей России , а они и рады обваровывать народ и проводить реформы в свои карманы , типа Беглова . Город стонет от снега и соли , а он всё улыбается .