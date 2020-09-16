Volkswagen представил купе-кроссовер Taigo

О поставках новинки на российский рынок данных нет.

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taigo. Об этом пишет издание "Комменсантъ".

Новинка будет выпускаться на испанском заводе в Памплоне. Она представляет собой адаптированный для Европы кроссовер Volkswagen Nivus. У автомобиля будет бензиновый двигатель, компания предлагает моторы на 95, 110 и 150 лошадиных сил. Привод будет только передний.

В состав оснащения вошли светодиодные матричные фары с автоматическим управлением дальним светом, 18-дюймовые колеса, беспроводная зарядная станция для смартфона, а также ряд современных ассистирующих водителю систем.

Предполагаемая цена автомобиля составит менее 20 тысяч евро (около 1,75 млн рублей).Продажи будут осуществляться в 28 европейских странах, включая Турцию и Африку. Прием заказов откроется в конце текущего года, поставки клиентам начнутся в 2022 году. О поставках автомобиля на российский рынок данных нет.

Ранее в Германии представили "электрический" аналог российской "Буханки". Автомобиль оснащен двигателями мощностью от 20 до 75 лошадиных сил. Максимальная скорость новинки составит 100 километров в час. Стоимость автомобиля "базовой" версии составит 1,5 миллиона рублей, самой дорогой – около трех миллионов рублей.

Видео: Youtube/Volkswagen News