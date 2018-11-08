В Канаде волк напал на спящую в палатке семью

Глава семейства получил несколько проникающих ранений и порезов на руках.

В канадском национальном парке Банф на спящих туристов напал волк. Об этом сообщил CBC News.

Как рассказала женщина, которая находилась в этот момент в палатке с мужем и двумя сыновьями, это всё было похоже на фильм ужасов. Её муж встал на пути волка и защитил семью, сама же женщина закрыла своим телом детей.

Я легла на детей, закрыв их своим телом, а Мэтт пригвоздил волка к земле и руками разжал его челюсти. Волк волочил Мэтта прочь, а я держала его за ноги и пыталась тащить обратно.

На крики прибежал мужчина из соседней палатки и ударил волка сзади. Однако, мужчинам еще долго пришлось криками отпугивать животное. Позже все укрылись в автомобиле. Мужчина по имени Мэтт получил несколько проникающих ранений и порезов на руках. Волка через несколько дней пристрелили специалисты агентства "Парки Канады".

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Фото: pixabay