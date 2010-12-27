На Филиппинах крокодил съел 10-летнего ребенка

Рептилия стянула ребенка в воду с лодки. Позже нашли останки в одном из мангровых болот.

В Филиппинах гребнистый крокодил напал на 10-летнего мальчик и съел его. Об этом сообщил Yahoo! News.

Ребенок плавал на лодке со своими братьями и сестрами. Крокодил буквально утащил мальчика под воду. Отец искал тело сына, но только местные рыбаки позже нашли останки в одном из мангровых болот. Как отметил представитель правительственного совета, Йович Пабелло, на их острове Балабак с 2015 года не было ни одного года без жертв.

Гребнистый крокодил – один их крупнейших хищников на планете. Самцы достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Самки воспринимают человека как добычу и могут напасть не только в воде, но и на суше.

На прошлой неделе во Флориде огромный аллигатор съел питбуля на глазах у хозяйки.

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