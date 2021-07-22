Волгоградская полиция проводит проверку из-за избиения ребенка. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором местный житель ладонью бьет несовершеннолетнего. На кадрах запечатлено, что нетрезвая пара переходит дорогу с несколькими ребятами. В какой-то момент мужчина начинает кричать на одного из них, оскорблять (называя идиотом) и пинать ногой. Женщина никак не реагирует на происходящее.
Устанавливается личность граждан, применивших насилие в отношении малолетнего ребенка. Видеоматериал был обнаружен в результате мониторинга СМИ, инициирована проверка.
пресс-служба МВД по региону
Подписчики паблика, в котором появился ролик, говорят о том, что с человеком, обижавшем ребенка, уже успели переговорить местные жители. Они провели разъяснительную беседу с мужчиной.
Пассажир избил водителя такси на Васильевском острове.
Видео: Telegram/LIFE SHOT
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