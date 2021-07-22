Нетрезвого мужчину, пытавшегося пнуть мальчика, разыскивают представители закона.

Волгоградская полиция проводит проверку из-за избиения ребенка. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором местный житель ладонью бьет несовершеннолетнего. На кадрах запечатлено, что нетрезвая пара переходит дорогу с несколькими ребятами. В какой-то момент мужчина начинает кричать на одного из них, оскорблять (называя идиотом) и пинать ногой. Женщина никак не реагирует на происходящее.

Устанавливается личность граждан, применивших насилие в отношении малолетнего ребенка. Видеоматериал был обнаружен в результате мониторинга СМИ, инициирована проверка. пресс-служба МВД по региону

Подписчики паблика, в котором появился ролик, говорят о том, что с человеком, обижавшем ребенка, уже успели переговорить местные жители. Они провели разъяснительную беседу с мужчиной.

Пассажир избил водителя такси на Васильевском острове.

Видео: Telegram/LIFE SHOT