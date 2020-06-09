Волчата Мрак и Сумрак заселились в Ленинградский зоопарк

Малыши временно живут в вольере напротив Детского зоопарка, пока в их будущем жилище проходят ремонтные работы.

В Ленинградском зоопарке появились новые питомцы из Псковской области – волчата Мрак и Сумрак. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Северной столицы.

Малыши родились в зоопарке "Зооград". Им исполнилось по 3,5 месяца. Пока в будущем вольере волчат идёт ремонт, их разместили в жилище поменьше, у Детского зоопарка. Окончательный переезд им предстоит через месяц.

Специалисты отмечают, что большинство представителей семейства псовых стремительно растут, поэтому посетителям стоит поторопиться, чтобы увидеть их до возмужания.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградский зоопарк прибыли выдра и тамарин.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка, Фото: пресс-служба Комитета по культуре Петербурга