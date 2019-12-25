В Ленинградский зоопарк прибыли выдра и тамарин

Животные прилетели из Ижевска.

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково провели ветеринарный контроль выдры и эдипова тамарина. Животные прилетели из Ижевска и теперь отправятся в свой новый дом –в Ленинградский зоопарк. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Инспекторы проверили состояние здоровья животных, наличие необходимых ветеринарных документов и их соответствие установленным требованиям ЕАЭС.

Выдра и тамарин отправились в адрес получателя.

Ранее в Ленинградском зоопарке появился чёрный ягуар Рич.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (архив)