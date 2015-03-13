В Ленинградском зоопарке появился чёрный ягуар Рич

Новый питомец зоопарка ещё стесняется публики, поэтому специалисты просят посетителей не пугать хищника.

В Ленинградском зоопарке появился новый питомец – чёрный ягуар Рич. Он приехал из зоопарка Зеленогорска Красноярского края ещё в начале июня. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Животное всё это время находилось на карантине: проходило ветеринарные обследования и адаптировалось к новой среде. Когда все необходимые меры предосторожности были соблюдены, хищник занял свой вольер и теперь живёт рядом со своей бабушкой – самкой ягуара Агнессой.



Ричу 17 сентября исполнится год. Сотрудники зоопарка отмечают, что по характеру ягуар очень спокойный и осторожный, любит созерцать и анализировать. Новый питомец зоопарка ещё стесняется публики, поэтому специалисты просят посетителей не пугать хищника.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка записали видео с играющей медведицей Хаарчаной.

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга