Сотрудники Ленинградского зоопарка записали видео с играющей медведицей Хаарчаной

Работники зверинца отметили, что иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошенько повеселиться.

Медведица Хаарчана, которая живет в Ленинградском зоопарке, получила новую игрушку. Ей презентовали обычную пластиковую канистру. Но подарок она оценила. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Работники зоопарка сняли на видео игру медведицы с бутылкой. Довольная Хаарчана бегала по вольеру и подбрасывала игрушку.

Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку – пластиковую канистру! Еще одно подтверждение того, что счастье не требует многого. Ленинградский зоопарк

Жителям напомнили, что важно радоваться мелочам и наслаждаться даже самыми обычными вещами.

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Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк