Сотрудники Ленинградского зоопарка записали видео с играющей медведицей Хаарчаной

Медведица Хаарчана, которая живет в Ленинградском зоопарке, получила новую игрушку. Ей презентовали обычную пластиковую канистру. Но подарок она оценила. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.
Работники зоопарка сняли на видео игру медведицы с бутылкой. Довольная Хаарчана бегала по вольеру и подбрасывала игрушку.
Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку – пластиковую канистру! Еще одно подтверждение того, что счастье не требует многого.
Ленинградский зоопарк
Жителям напомнили, что важно радоваться мелочам и наслаждаться даже самыми обычными вещами.
Ранее на Piter.tv: тепло вернулось в Петербург 10 сентября.
Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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