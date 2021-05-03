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Сотрудники Ленинградского зоопарка записали видео с играющей медведицей Хаарчаной

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Работники зверинца отметили, что иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошенько повеселиться.

Медведица Хаарчана, которая живет в Ленинградском зоопарке, получила новую игрушку. Ей презентовали обычную пластиковую канистру. Но подарок она оценила. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца. 

Работники зоопарка сняли на видео игру медведицы с бутылкой. Довольная Хаарчана бегала по вольеру и подбрасывала игрушку. 

Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку – пластиковую канистру! Еще одно подтверждение того, что счастье не требует многого.

Ленинградский зоопарк

Жителям напомнили, что важно радоваться мелочам и наслаждаться даже самыми обычными вещами. 

Ранее на Piter.tv: тепло вернулось в Петербург 10 сентября.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: видео, ленинградский зоопарк, медведица, медведица хаарчаана
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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