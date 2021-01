Марка Кедса нашли погибшим в собственном доме.

Вокалист панк-рок-группы Senseless Things найден мертвым. Информация о этом опубликована гитаристом музыкального коллектива Беном Хардингом в собственном аккаунте на Facebook. Артист напомнил, что погибшему Марку Кедсу было 50 лет.

Как мы поняли, он умер у себя дома в ранние часы этого утра. На данный момент причина смерти неизвестна. Не секрет, что он с переменным успехом боролся с наркозависимостью и долгое время вел весьма хаотичную жизнь, что отразилось на его здоровье Бен Хардинг, британский гитарист

Напомним, что коллектив Senseless Things была сформирован в 1986 году в Лондоне. Группа выпустила четыре студийных альбома. Музыканты были вместе до 1995 года. После распада ST вокалист Марк Кедс выступал с Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts. Он участвовал в записи трека Can"t Stand Me Now группы The Libertines, ставший хитом. В композиции также принимали участие Пит Доэрти и Карл Барат.

