Ушел из жизни известный петербургский продюсер Владимир Кауфман

В Петербурге ушел из жизни продюсер Владимир Кауфман. О трагедии сообщил в своем Instagram друг и коллега Владимира Андрей Разин.
Кауфмана не стало в понедельник, 11 января в 18 часов.
Сегодня в 18:00 ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман
Андрей Разин
Кауфман был директором коллектива "Дискомафия". Он начинал свою музыкальную карьеру ещё в 70-е годы.
О дате и месте похорон продюсера станет известно позднее.
Ранее мы сообщали о том, что умер первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин.
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
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