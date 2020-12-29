Ушел из жизни известный петербургский продюсер Владимир Кауфман

О дате и месте похорон продюсера будет известно позднее.

В Петербурге ушел из жизни продюсер Владимир Кауфман. О трагедии сообщил в своем Instagram друг и коллега Владимира Андрей Разин.

Кауфмана не стало в понедельник, 11 января в 18 часов.

Сегодня в 18:00 ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман Андрей Разин

Кауфман был директором коллектива "Дискомафия". Он начинал свою музыкальную карьеру ещё в 70-е годы.

О дате и месте похорон продюсера станет известно позднее.

Ранее мы сообщали о том, что умер первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин.

Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm