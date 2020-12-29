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Ушел из жизни известный петербургский продюсер Владимир Кауфман
Сегодня, 9:46
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IRINA_CHALKINA

Ушел из жизни известный петербургский продюсер Владимир Кауфман

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О дате и месте похорон продюсера будет известно позднее.

В Петербурге ушел из жизни продюсер Владимир Кауфман. О трагедии сообщил в своем Instagram друг и коллега Владимира Андрей Разин.

Кауфмана не стало в понедельник, 11 января в 18 часов. 

Сегодня в 18:00 ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман

Андрей Разин

Кауфман был директором коллектива "Дискомафия". Он начинал свою музыкальную карьеру ещё в 70-е годы. 

О дате и месте похорон продюсера станет известно позднее. 

Ранее мы сообщали о том, что умер первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин.

Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm

Теги: андрей разин, продюсер владимир кауфман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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