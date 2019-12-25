Продюсер Андрей Разин рассказал о депрессии Данилко после "Евровидения"

Он уверен, что артист не мог пережить травлю.

Продюсер Андрей Разин в Instagram рассказал о депрессии Андрея Данилко, более известного по сценическому образу певицы Верки Сердючки. Он уверен, что артист не мог пережить травлю, которая началась после его выступления на "Евровидении" в 2007 году.

Под архивными кадрами Разин рассказал историю Данилко. Оказалось, что накануне отбора на "Евровидение" артист гостил у бабушки продюсера в деревне, где набирался сил перед выступлением. В этот период времени он чувствовал себя хорошо.

После выступления на международном песенном конкурсе на Данилко обрушился шквал критики со стороны российской общественности. Певец подвергся жесткой травле, впоследствии ему запретили выступать на территории России.

По словам Разина, Данилко не мог пережить эту травлю, у него началась депрессия. "Он – тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. <… > Эта травля имела очень серьезные последствия для него. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь", - рассказал продюсер.

Ранее менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста. Он заявил, что у певца проблемы со сном.

Фото: Instagram / razin_andrei_lm