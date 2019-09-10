Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"

Артист требовал признать незаконным договор, согласно которому ему запрещают исполнять композиции группы.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск Юрия Шатунова. Артист требовал признать незаконным лицензионный договор, согласно которому компания "Честная музыка" запрещает ему исполнять 20 песен группы "Ласковый май". Об этом пишут РИА Новости.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что, несмотря на то, что Шатунов "проигрывает все суды", он с правообладателем песен еще раз предлагает артисту возможность на безвозмездной основе получить право на их исполнение. По мнению Разина, судами Шатунова заставляют заниматься его директор и адвокаты.

При этом адвокат Юрия Шатунова отметила, что ее подзащитный будет подавать кассационную жалобу.

Ранее мы писали, что Первый канал подал в суд за клевету против шоу "Голос".

Фото: Instagram / yuriy_shatunov