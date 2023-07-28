Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил за последние сутки на Запорожском направлении в злне проведения специальной военной операции отразили атаки противника в направлении Работино, а также уничтожили реактивную систему залпового огня, танки, боевую машину пехоты и поразили пункт временной дислокации и опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге от 28 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт пояснил, что в рамках контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке российскими военными была уничтожена реактивная система залпового огня украинских военных. Кроме того, был поражен пункт временной дислокации боевиков, установленный в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском. Бомбардировочная авиация ликвидировала пункты временной дислокации боевиков, находящихся в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском. Штурмовики поразили места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном.

Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына.

Фото и видео: Минобороны России