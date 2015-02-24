Шойгу принял участие в торжественном заседании с участием Ким Чен Ына

Российская делегация зачитала послание от Владимира Путина с поздравлением в честь 70-летия окончания Корейской войны.

Российская делегация во главе с министром обороны страны Сергеем Шойгу посетила торжественное заседание в Пхеньяне, которое было организовано в честь 70-летия окончания Корейской войны. В мероприятии также принял участие лидер страны Ким Чен Ын, а также ветераны. Иностранный гость зачитал перед принимающей стороной послание главы государства Владимира Путина. Все присутствующие в КНДР выразили благодарность за послание, в котором политик "от всей души поздравил" Ким Чен Ына и других участников с праздником победы в Отечественной освободительной войне, которая длилась в стране в период с 1950 по 1953 года.

Пока существуют силы, стремящиеся к установлению своего господства над другими, – те, которые, преследуя гегемонию и экспансию, пытаются повсеместно на Земле сфабриковывать кровавые конфронтации, перевороты и войну, подстрекать к ним.... правительство и народ КНДР будут твердо стоять на стороне стран, которые выступают против гегемонии США, и будет сражаться вместе с ними в одном окопе. сообщение от ЦТАК.

Напомним, что заседание состоялось 27 июля. На нем также присутствовали члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхор, ответственные секретари провинциальных парткомов, ответственные работники Президиума ВНС, кабинета министров, общественных организаций трудящихся. Дополнительно журналисты рассказали о присутствии на встрече командиров из местного министерства обороны, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, руководитель Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник Генерального штаба КНА Пак Су Ир.

Министр обороны РФ возложил цветы к Монументам Освобождения в Пхеньяне.

Фото и видео: Минобороны России