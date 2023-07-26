Министр обороны РФ возложил цветы к Монументам Освобождения в Пхеньяне

Сергей Шойгу находится в рабочей поездке в КНДР.

Российский министр по обороне, генерал армии Сергей Шойгу и члены военной делегации возложили цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне. Известно, что данный памятник был воздвигнут властями КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности народа советским воинам, которые пали при освобождении Кореи в 1945 году. Объект представляет из себя 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой. Напомним, что данный обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон. С нее открывается панорамный вид на весь город. Ранее глава российского оборонного ведомства возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленному на холме Мансу в самом центре столицы Северной Кореи.

Шойгу провел встречу с заместителем министра обороны Вьетнама.

Фото и видео: Минобороны России