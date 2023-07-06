По его словам, России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты.

Министр обороны Сергей Шойгу провел встречу с заместителем министра обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

По словам Шойгу, России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты, а также искать новые направления сотрудничества. Он также отметил, что Вьетнам был и останется надежным союзником Москвы, а также ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Шойгу заявил, что российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами.

Видео: Минобороны России