Министр обороны Сергей Шойгу провел встречу с заместителем министра обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
По словам Шойгу, России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты, а также искать новые направления сотрудничества. Он также отметил, что Вьетнам был и останется надежным союзником Москвы, а также ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Шойгу заявил, что российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами.
Видео: Минобороны России
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