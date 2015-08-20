Шойгу: российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами

Вооруженные силы России снижают наступательный потенциал украинских войск эффективными ударами. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российских войск.
Глава военного ведомства оценил обстановку в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские войска продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Шойгу заявил, что попытка мятежа в России провалилась благодаря верности военных долгу и присяге.
Видео: Минобороны России
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