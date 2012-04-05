Шойгу: попытка мятежа в России провалилась благодаря верности военных долгу и присяге

Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск.

Попытка мятежа в России провалилась благодаря верности военных долгу и присяге. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, на этот вопрос исчерпывающие ответы уже дал президент Владимир Путин. Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск. Глава военного ведомства добавил, что российские военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Он поблагодарил личный состав за добросовестную службу

Ранее Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России.

Видео: Минобороны России