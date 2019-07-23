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Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

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Глава Минобороны России дал напутствие выпускникам военных вузов.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что в настоящее время решается судьба государства, определяется ее геополитическое будущее. Такой информацией чиновник поделился с выпускниками военных вузов РФ. Эксперт напомнил о том, что страны коллективного Запада развернули против Москвы "самую настоящую войну", поэтому Россия пытается всеми силами сломить противника. В частности, Запад пытается вводить собственные санкции, провоцирует беспорядки и вооруженные конфликты, оказывает военную поддержку киевскому режиму.

Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее.

Сергей Шойгу, министр по обороне России

о с ловам Сергея Шойгу, молодому поколению доверено обучение и воспитание личного состава. Он призвал выпускников внедрять в боевую подготовку опыт специальной военной операции.

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вузы, минобороны, сво, сергей шойгу, судьба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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