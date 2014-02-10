Глава Минобороны рассказал о новой выставке в Кубинке.

На "Армии-2023" впервые пройдет выставка достижений России в IT и ИИ. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании коллегии министерства по обороне сделал генерал Сергей Шойгу. Специалист объяснил, что гостей мероприятия впервые ожидает выставка передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий искусственного интеллекта

Впервые совместно с Национальным центром по развитию искусственного интеллекта развернет специализированную выставку передовых достижений в области отечественных IT-технологий и технологий ИИ. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Эксперт добавил, что на форуме, организованном на территории подмосковной Кубинки в парке "Патриот". планируется провести свыше 300 научно-деловых мероприятий по актуальным аспектам развития Вооруженных сил, отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также международного военно-технического сотрудничества.

Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России