Применение ракет Storm Shadow британского производства и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства Вооруженными силами Украины вне зоны специальной вонной операции повлечет за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений в киевском режиме. Соответствующее заявление в ходе выступления на селектороном совещании с коллегами в профильном ведомстве сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Генерал полагает, что у ВСУ есть планы атаковать ракетами иностранного изготовления российские территории и объекты Крыма.
Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт...
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях.
Фото и видео: Минобороны России
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