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Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

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Глава Минобороны РФ оценил готовность ВСУ атаковать российские объекты вне зоны СВО.

Применение ракет Storm Shadow британского производства и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства Вооруженными силами Украины вне зоны специальной вонной операции повлечет за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений в киевском режиме. Соответствующее заявление в ходе выступления на селектороном совещании с коллегами в профильном ведомстве сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Генерал полагает, что у ВСУ есть планы атаковать ракетами иностранного изготовления российские территории и объекты Крыма.

Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт...

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, storm shadow, великобритания, военная помощь, всу, крым, минобороны, рсзо, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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