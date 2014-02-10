Глава Минобороны РФ оценил готовность ВСУ атаковать российские объекты вне зоны СВО.

Применение ракет Storm Shadow британского производства и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства Вооруженными силами Украины вне зоны специальной вонной операции повлечет за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений в киевском режиме. Соответствующее заявление в ходе выступления на селектороном совещании с коллегами в профильном ведомстве сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Генерал полагает, что у ВСУ есть планы атаковать ракетами иностранного изготовления российские территории и объекты Крыма.

Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт... Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Российские войска с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на трех направлениях.

Фото и видео: Минобороны России