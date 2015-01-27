Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил за минувшие сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины у Торского выступа на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что боевые задачи реализованы при поддержке артиллерии, штурмовой и армейской авиации.

Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

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Фото и видео: Минбороны России