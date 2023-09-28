Войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка сил уничтожила пункт боепитания Вооруженных сил Украины и три минометных расчета на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за минувший день. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 сентября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Специалист пояснил, что противник лишился личного состава в размере одной роты.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", три минометных расчета и пункт боепитания в районах Куриловка, Крахмальное, Кисловка и Петропавловка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что специалисты из противовоздушной обороны огнем вооружения зенитного ракетного комплекса "Тор" поразили районах населенных пунктов Голиково, Новоугольное, Великий Выселок два беспилотника ВСУ "Синица" и "Фурия". Лополнительно огнем переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" ликвидирован беспилотный летательный аппарат "Валькирия". В полосе обороны 1-й танковой армии огнем артиллерии мотострелкового полка за день была сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады противника на передовые позиции, расположенные в районе Берестовое. Экипажи ударных российских вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики совершили 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ, находящиеся вблизи населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балки Оливовский Яр.

Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Фото и видео: Минобороны России