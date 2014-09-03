Шойгу посетил предприятие ОПК корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

В поездке генерала армии РФ сопровождал Андрей Воробьев.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на отечественном предприятии оборонно-промышленного комплекса от корпорации "Тактическое ракетное вооружение", размещенного в Московской области. Высокопоставленный чиновник совместно с губернатором региона Андреем Воробьевым провел инспекцию цехов и изучил технологический процесс по сборке высокоточных средств поражения военных целей.

Генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России