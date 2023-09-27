Российские военные заявили об уничтожении 21 дрона ВСУ на Донбассе

Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

В российской "Южной" группировке сил сообщили, что на донецком направлении уничтожен 21 украинский беспилотник, совершены удары по позициям Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при поддержке авиации и артиллерии. Эксперт уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции в ДНР отражены две атаки 53-й и 110-й механизированных бригад противника, произведенных вблизи населенных пунктов Водяное и Красногоровка.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Красная Гора, Кодема, Константиновка, Марьинка. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что оперативно-тактической авиацией группировки дополнительно поражены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочке и Авдеевке. А штурмовая и армейская авиация смогла нанести поражение живой силе и военной технике в 14 районах. Артиллерия произвела огневой налет по пункту временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады, размещенного в районе Георгиевки.В общей сложности военнослужащими уничтожены три танка, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, а также склад боеприпасов, два опорных пункта, пункты управления связи и дронами ВСУ, гаубица M-777 и семь минометов в районе Андреевки, Александро-Шультино, Клещеевки и Верхнекаменского.

Минобороны: российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России