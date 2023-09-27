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Минобороны: российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили около двух взводов живой силы.

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удар по пунктам дислокации войск противника был нанесен в ходе боевых действий при поддержке авиации. Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ. Общие потери противника составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и одна станция "Старлинк".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России

Теги: купянское направление, минобороны россии, пункт временной дислокации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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