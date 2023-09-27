Минобороны: российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили около двух взводов живой силы.

Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удар по пунктам дислокации войск противника был нанесен в ходе боевых действий при поддержке авиации. Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ. Общие потери противника составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и одна станция "Старлинк".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России